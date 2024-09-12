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Айгюн Алиева: Распоряжение президента поспособствовало принятию экологических мер на освобожденных территориях

Айгюн Алиева: Распоряжение президента поспособствовало принятию экологических мер на освобожденных территориях Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением объявил освобожденные от оккупации территории, в том числе Восточный Зангезур зоной "зеленой" энергии, что поспособствовало принятию важных мер в области защиты экологии.
Экология
12 сентября 2024 г. 12:45
Айгюн Алиева: Распоряжение президента поспособствовало принятию экологических мер на освобожденных территориях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением объявил освобожденные от оккупации территории, в том числе Восточный Зангезур зоной "зеленой" энергии, что поспособствовало принятию важных мер в области защиты экологии.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Айгюн Алиева заявила на общественном обсуждении вопросов исполнения закона "Об отходах".

Она выразила надежду на то, что азербайджанские НПО также окажут поддержку в восстановлении природы Карабаха и Восточного Зангезура, подвергшейся экотеррору в период армянской оккупации.

"Эти общественные обсуждения важны с точки зрения решения проблем в области экологии", - сказала Алиева.

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Версия на английском языке Official: Declaration of East Zangazur as green energy zone made ecological steps inevitable
Версия на азербайджанском языке Aygün Əliyeva: Şərqi Zəngəzurun "yaşıl enerji" zonası elan edilməsi ekoloji addımları qaçılmaz etdi

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