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Ахмед Мамедов: Необходимо максимально использовать водные ресурсы местных рек

Ахмед Мамедов: Необходимо максимально использовать водные ресурсы местных рек Необходимо провести работы по обеспечению водных ресурсов Азербайджана из внутренних источников.
Экология
29 октября 2024 г. 12:15
Ахмед Мамедов: Необходимо максимально использовать водные ресурсы местных рек

Необходимо провести работы по обеспечению водных ресурсов Азербайджана из внутренних источников.

Как сообщает Report, об этом сказал доктор технических наук Ахмед Мамедов на III Международной научно-практической конференции "Современные проблемы географии: интеграция науки и образования", посвященной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

По его словам, в будущем в нашей стране ожидается серьезная нехватка воды.

"С учетом климатических изменений, в Азербайджане и сегодня ощущается нехватка воды. Поэтому необходимо провести работы по обеспечению водных ресурсов Азербайджана из внутренних источников. Мы должны максимально использовать водные ресурсы местных рек".

Он отметил, что создание водохранилищ на реках позволит обеспечить местных жителей достаточным количеством воды.

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Версия на английском языке Azerbaijan must maximize use of local water resources to mitigate impending crisis, expert warns
Версия на азербайджанском языке Əhməd Məmmədov: Azərbaycanın su ehtiyatlarının təmin edilməsi üçün işlər aparılmalıdır

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