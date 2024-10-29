Ахмед Мамедов: Необходимо максимально использовать водные ресурсы местных рек

Необходимо провести работы по обеспечению водных ресурсов Азербайджана из внутренних источников.

Необходимо провести работы по обеспечению водных ресурсов Азербайджана из внутренних источников.

Как сообщает Report, об этом сказал доктор технических наук Ахмед Мамедов на III Международной научно-практической конференции "Современные проблемы географии: интеграция науки и образования", посвященной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

По его словам, в будущем в нашей стране ожидается серьезная нехватка воды.

"С учетом климатических изменений, в Азербайджане и сегодня ощущается нехватка воды. Поэтому необходимо провести работы по обеспечению водных ресурсов Азербайджана из внутренних источников. Мы должны максимально использовать водные ресурсы местных рек".

Он отметил, что создание водохранилищ на реках позволит обеспечить местных жителей достаточным количеством воды.