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АБР: Развивающие страны Азии могут потерять до 17% ВВП, если не решат проблему парниковых выбросов

АБР: Развивающие страны Азии могут потерять до 17% ВВП, если не решат проблему парниковых выбросов Развивающимся странам Азии грозит потеря 17% совокупного ВВП к 2070 году, в случае если уровень выбросов продолжит оставаться высоким.
Экология
31 октября 2024 г. 11:08
АБР: Развивающие страны Азии могут потерять до 17% ВВП, если не решат проблему парниковых выбросов

Развивающимся странам Азии грозит потеря 17% совокупного ВВП к 2070 году, в случае если уровень выбросов в атмосферу продолжит оставаться высоким.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР), который призывает к более решительным и амбициозным климатическим действиям.

В отчете отмечается, что, хотя усилия по смягчению климатических последствий набирают обороты, их все же недостаточно для достижения глобальных целей.

Аналитики банка утверждают, что нынешняя климатическая политика приведет к глобальному потеплению примерно на 3°C в течение текущего столетия, что вдвое превышает предельный уровень потепления в 1,5°C, согласованный правительствами почти десять лет назад для предотвращения опасных последствий.

"Изменение климата усилило разрушения от тропических штормов, жары и наводнений в регионе, способствуя беспрецедентным экономическим проблемам и человеческим страданиям", - сказал президент АБР Масацугу Асакава.

Несмотря на значительные успехи в снижении интенсивности выбросов и их сокращение на 50% в развивающихся странах Азии с 2000 года, на регион, по-прежнему, приходится почти половина глобальных выбросов парниковых газов, подчеркнули в банке.

АБР отмечает, что быстрый рост производства, растущий спрос на энергию и увеличение внутреннего потребления, способствовали увеличению выбросов за последние два десятилетия, причем две трети прироста приходится на Китай.

Согласно исследованию банка, энергетический сектор является крупнейшим эмитентом парниковых выбросов в регионе, на него приходится 77,6% всех выбросов, что обусловлено сильной зависимостью от ископаемого топлива.

В АБР считают, что если эти тенденции не остановить, то развивающаяся Азия окажется в центре климатического кризиса, как с точки зрения последствий глобального потепления, так и с точки зрения путей его решения.

Банк призывает страны региона разработать более амбициозные и масштабные планы действий по смягчению климатических последствий, ускорить переход к нулевым выбросам и увеличить объем инвестиций в передовые климатические технологии и решения.

Говоря о развивающейся Азии, АБР к ней относит 46 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, простирающихся от Грузии до Самоа и не включающих Японию, Австралию и Новую Зеландию.

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Версия на английском языке ADB: Developing Asian countries may lose up to 17% of GDP if they fail to tackle greenhouse emissions

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