Разминированы 30 гектаров территории Баситчайского государственного природного заповедника

В рамках работ по восстановлению Баситчайского государственного природного заповедника продолжается разминирование его территории.

В рамках работ по восстановлению Баситчайского государственного природного заповедника продолжается разминирование его территории.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

По его словам, 30 гектаров территории заповедника очищены от мин.

Ф.Алиев отметил, что проведены работы по предварительной инвентаризации и определена сумма причиненного заповеднику ущерба в результате оккупации: "Представители профильных ведомств несколько раз выезжали на место. Министерством подготовлено штатное расписание заповедника, определена территория, на которой будут размещены посты охраны, составлены карты. Восстановление Баситчайского природного заповедника продолжается поэтапно".