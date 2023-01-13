О нас

Разминированы 30 гектаров территории Баситчайского государственного природного заповедника

Разминированы 30 гектаров территории Баситчайского государственного природного заповедника В рамках работ по восстановлению Баситчайского государственного природного заповедника продолжается разминирование его территории.
Экология
13 января 2023 г. 11:50
Разминированы 30 гектаров территории Баситчайского государственного природного заповедника

В рамках работ по восстановлению Баситчайского государственного природного заповедника продолжается разминирование его территории.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

По его словам, 30 гектаров территории заповедника очищены от мин.

Ф.Алиев отметил, что проведены работы по предварительной инвентаризации и определена сумма причиненного заповеднику ущерба в результате оккупации: "Представители профильных ведомств несколько раз выезжали на место. Министерством подготовлено штатное расписание заповедника, определена территория, на которой будут размещены посты охраны, составлены карты. Восстановление Баситчайского природного заповедника продолжается поэтапно".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Large area in Basitchay State Nature Reserve cleared of mines
Версия на азербайджанском языке Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunda 30 ha ərazi minalardan təmizlənib

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
12 января 2023 г. 10:41
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
12 января 2023 г. 00:58
Азербайджан назначил посла в Израиль
Азербайджан назначил посла в Израиль
11 января 2023 г. 15:46
Вопрос делимитации должен интересовать больше Армению, чем Азербайджан
Вопрос делимитации должен интересовать больше Армению, чем Азербайджан
11 января 2023 г. 02:12
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус
11 января 2023 г. 01:36
Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно
Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно
11 января 2023 г. 00:46
Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы
Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы
11 января 2023 г. 00:43
Президент Ильхам Алиев: Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не устранены
Президент Ильхам Алиев: Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не устранены
11 января 2023 г. 00:16
Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству
Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству
10 января 2023 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi