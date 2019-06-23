24 июня на Абшеронском полуострове ожидается температурный дискомфорт - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

24 июня на Абшеронском полуострове теплый воздух днем может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей, сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
24 июня на Абшеронском полуострове ожидается температурный дискомфорт - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ24 июня на Абшеронском полуострове ожидается температурный дискомфорт
https://report.az/storage/news/c4ed48170de3a00f8c391c767e9c75b4/14f7a848-2b47-403e-9268-24648c82083f_292.jpg
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