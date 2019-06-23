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24 июня на Абшеронском полуострове ожидается температурный дискомфорт - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

​24 июня на Абшеронском полуострове ожидается температурный дискомфорт

24 июня на Абшеронском полуострове теплый воздух днем может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей, сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

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