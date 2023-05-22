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22-24 мая ожидается геомагнитная буря

22-24 мая ожидается геомагнитная буря С 22 по 24 мая прогнозируется геомагнитная буря.
Экология
22 мая 2023 г. 10:32
22-24 мая ожидается геомагнитная буря

С 22 по 24 мая ожидается геомагнитная буря.

Как сообщили Report на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ), в последние сутки наблюдалась высокая активность Солнца.

Сообщается, что в результате корональных выбросов массы (Coronal mass ejection) 22-24 мая прогнозируется буря уровня G1.

22 мая прогнозируется буря уровня G2 (средний), а во второй половине 23 мая и 24 мая сохранится на активном уровне G1 (умеренный).

Среднее значение коэффициента Kp, характеризующего логарифмический индекс магнитной бури на Земле, 22-24 мая будет колебаться в пределах 1-6.

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Версия на английском языке Geomagnetic storm to occur on May 22-24
Версия на азербайджанском языке Mayın 22-24-də geomaqnit qasırğası olacaq

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