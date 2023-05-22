22-24 мая ожидается геомагнитная буря

С 22 по 24 мая прогнозируется геомагнитная буря.

С 22 по 24 мая ожидается геомагнитная буря.

Как сообщили Report на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ), в последние сутки наблюдалась высокая активность Солнца.

Сообщается, что в результате корональных выбросов массы (Coronal mass ejection) 22-24 мая прогнозируется буря уровня G1.

22 мая прогнозируется буря уровня G2 (средний), а во второй половине 23 мая и 24 мая сохранится на активном уровне G1 (умеренный).

Среднее значение коэффициента Kp, характеризующего логарифмический индекс магнитной бури на Земле, 22-24 мая будет колебаться в пределах 1-6.