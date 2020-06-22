2020 год может войти в пятерку самых теплых в истории наблюдений за климатом

2020 год, скорее всего, войдет в первую пятерку самых теплых лет в истории систематических наблюдений за погодой и климатом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

Минувший май стал самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом, а период с января по май занял вторую строчку в списке самых теплых, уступив лишь первым пяти месяцам 2016 года, отметила ВМО в опубликованном в Женеве информационном бюллетене со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Службу ЕС по изменению климата "Коперник".

"Температура на поверхности Земли в первые пять месяцев текущего года стала второй из самых высоких, которые были зарегистрированы. Она лишь незначительно ниже, чем в 2016 году, когда эффект "Эль-Ниньо" был сильным. Согласно европейским и американским базам данных, май оказался самым теплым в истории наблюдений. 2020 год, скорее всего, - с вероятностью 99,9% - войдет в число пяти и десяти самых теплых лет из зарегистрированных", - констатировала ВМО.

В Южной Америке, Европе и Азии первые пять месяцев 2020 года оказались самыми теплыми в истории наблюдений. На значительной территории в северной части Азии температура была не менее чем на 3,5 градуса Цельсия выше средних значений. Рекордно высокие температуры зарегистрированы в январе-мае в Атлантическом океане, южной части Тихого и Индийского океанов.