2019 год может войти в пятерку самых теплых лет в истории наблюдений

Вследствие волн тепла, накрывших значительные области в Европе и Северной Америке в июне и июле, 2019 год может войти в пятерку самых теплых лет за время систематических наблюдений за погодой и климатом, а 2015 - 2019 годы - составить рекордно теплое пятилетие.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с таким прогнозом выступила в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
"ВМО ожидает, что 2019 год войдет в первую пятерку самых теплых лет за время наблюдений, а 2015 - 2019 годы станут самым теплым пятилетним периодом", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.
Он указал на растущую угрозу наступления "царства опасных температур с многочисленными последствиями для нашей планеты".
ВМО отмечает, что с учетом высокой температуры в первые 29 дней июля текущего года, этот месяц станет "равным или немного более теплым", чем считающийся до сих пор самым теплым в истории июль 2016 года.
Напомним, что этим летом в ряде стран Европы температура достигла рекордных величин. Жара привела к нарушениям в работе транспорта и негативно сказалась на здоровье людей и окружающей среде, ускорилось таяние льдов в Арктике.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости