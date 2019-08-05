2019 год может войти в пятерку самых теплых лет в истории наблюдений

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Вследствие волн тепла, накрывших значительные области в Европе и Северной Америке в июне и июле, 2019 год может войти в пятерку самых теплых лет за время систематических наблюдений за погодой и климатом, а 2015 - 2019 годы - составить рекордно теплое пятилетие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с таким прогнозом выступила в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

"ВМО ожидает, что 2019 год войдет в первую пятерку самых теплых лет за время наблюдений, а 2015 - 2019 годы станут самым теплым пятилетним периодом", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он указал на растущую угрозу наступления "царства опасных температур с многочисленными последствиями для нашей планеты".

ВМО отмечает, что с учетом высокой температуры в первые 29 дней июля текущего года, этот месяц станет "равным или немного более теплым", чем считающийся до сих пор самым теплым в истории июль 2016 года.

Напомним, что этим летом в ряде стран Европы температура достигла рекордных величин. Жара привела к нарушениям в работе транспорта и негативно сказалась на здоровье людей и окружающей среде, ускорилось таяние льдов в Арктике.