20 января в Азербайджане осадков не ожидается

20 января в Азербайджане осадков не ожидается

20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

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20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером умеренный юго-западный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами ожидается туман. В некоторых восточных районах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал

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