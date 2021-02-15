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В Баку выпадет снег

В Баку выпадет снег Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, временами с порывами до 23-25 м/с
Экология
15 февраля 2021 г. 14:35
В Баку выпадет снег

17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Как передает Report, согласно предупреждению Национальной службы гидрометеорологии, вечером 17 и 18 февраля дождь, вероятно, перейдет в мокрый снег или снег.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, временами с порывами до 23-25 м/с, с вечера 17 февраля, ночью и утром 18 февраля и утром местами на полуострове будет усиливаться до 28-30 м/с. Температура воздуха по сравнению с прошлыми днями будет постепенно снижаться на 5-10 градусов, ближе к вечеру 17 и 18 февраля будет около 0 градусов.

Начиная с 17 февраля в северных и западных районах Азербайджана и до утра 19 февраля на территории страны ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя и снега, интенсивные в основном в горных и предгорных районах. Будет дуть западный ветер со скоростью 15-20 м/с, местами порывы усилятся до 27-32 м / с. Температура воздуха сравнению с прошлыми днями постепенно снизится на 5-10 градусов. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед,17 февраля вероятна метель.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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