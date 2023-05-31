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14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"

14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок" 14 июня в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана пройдет "Последний звонок".
Экология
31 мая 2023 г. 13:39
14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок

14 июня в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана пройдет "Последний звонок".

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.

Отмечается, что министерство отдаст соответствующие поручения.

"В 2022-2023 учебном году обучение по полному среднему уровню общего образования в общеобразовательных учреждениях, входящих в структуру министерства науки и образования, завершат 100 084 учащихся, в общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении других учреждений - 1 104, в частных общеобразовательных учреждениях - 727 учащихся", - заявили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке İyunun 14-də məktəblərdə “Son zəng” çalınacaq, 100 mindən çox şagird məzun olacaq

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