14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"

14 июня в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана пройдет "Последний звонок".

14 июня в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана пройдет "Последний звонок".

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.

Отмечается, что министерство отдаст соответствующие поручения.

"В 2022-2023 учебном году обучение по полному среднему уровню общего образования в общеобразовательных учреждениях, входящих в структуру министерства науки и образования, завершат 100 084 учащихся, в общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении других учреждений - 1 104, в частных общеобразовательных учреждениях - 727 учащихся", - заявили в министерстве.