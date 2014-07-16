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    По инициативе Фонда Гейдара Алиева и общественной организации IDEA проведена акция по посадке деревьев

    В рамках программы Нет вырубке деревьев в Наримановском районе Баку посажено 20 деревьев

    Баку. 16  июля. REPORT.AZ/ По инициативе Фонда Гейдара Алиева и общественной организации IDEA на территории Наримановского района было посажено 20 деревьев. По сообщению Report, 16 июля в рамках программы "Нет вырубке деревьев", осуществленной по совместной инициативе Фонда Гейдара Алиева и IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды), была проведена очередная акция по посадке деревьев.

    Во время акции в общем было посажено 20 кипарисов, восточных чинаров и тутовых деревьев.

    Цель акции восстановление экологического баланса путём посадки деревьев, помощь защите природной среды, обогащение атмосферы кислородом, привлечение людей к защите растений. 

    Программа "Нет вырубке деревьев" также предусматривает предотвращение случаев незаконной вырубки деревьев.

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