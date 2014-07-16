По инициативе Фонда Гейдара Алиева и общественной организации IDEA проведена акция по посадке деревьев

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ По инициативе Фонда Гейдара Алиева и общественной организации IDEA на территории Наримановского района было посажено 20 деревьев. По сообщению Report, 16 июля в рамках программы "Нет вырубке деревьев", осуществленной по совместной инициативе Фонда Гейдара Алиева и IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды), была проведена очередная акция по посадке деревьев.

Во время акции в общем было посажено 20 кипарисов, восточных чинаров и тутовых деревьев.

Цель акции восстановление экологического баланса путём посадки деревьев, помощь защите природной среды, обогащение атмосферы кислородом, привлечение людей к защите растений.

Программа "Нет вырубке деревьев" также предусматривает предотвращение случаев незаконной вырубки деревьев.