Объявлен прогноз погоды на сентябрь

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов объявил прогноз погоды на сентябрь.

Как сообщили Report в министерстве, в сентябре ожидается близкая к климатической норме температура воздуха, хотя в некоторых районах и возможно ее превышение. Среднемесячное количество выпавших осадков будет соответствовать норме, однако в некоторых районах также возможно ее превышение.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 22-24 градусов тепла (ночью 19-24, днем- 25-30, в первой половине месяца до 30-35 градусов тепла). Количество месячных осадков будет также близким к климатической норме 7-23 мм.

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 21-23 градусов тепла (ночью - 16-21, днем - 25-30, в первой половине месяца до 32-35 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков 7-13 мм.

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, Дашкесанском и Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха составит 14-18 градусов тепла (ночью - 11-16, днем - 19-24 градусов тепла). Среднемесячное количество осадков будет близким к климатической норме 34-50 мм.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраилском районах среднемесячная температура воздуха составит 20-22 градуса тепла (ночью - 15-20, днем - 23-28, в первой половине месяца до 32-34 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме 17-44 мм.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 17-21 градусов тепла (ночью - 13-18, днем - 20-25, в первой половине месяца 28-32 градусов тепла), что близко и несколько выше климатической нормы. Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме 33-120 мм.

В Мингячевире, Агдашском, Евлахском, Гейчайском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 21-24 градусов тепла (ночью - 18-23, днем - 25-30, в первой половине месяца до 32-37 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков приблизится к климатической норме 14-38 мм.

В Масаллинском, Лянкяранском, Астаринском, Лерикском, Ярдымлинском районах среднемесячная температура воздуха составит 20-23 градусов тепла (ночью - 15-20, днем - 25-30, в первой половине месяца - 32-34 градусов тепла), что близко и несколько выше климатической нормы. Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, лишь местами несколько превысит ее (норма - 50-199 мм).