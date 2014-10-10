Завтра в Баку ожидается переменная облачность

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ 11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове утром и ночью ожидается пасмурная погода, днем - переменная облачность. Ветер юго-восточный, умеренный.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 10-13, днем 17-22 градусов тепла.

Атмосферное давление 765 мм рт.ст., относительная влажность 75-85%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана утром и ночью вероятны дожди и туман, днем без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 18-23 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем - 7-12 градусов тепла.