В Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ 30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых районах вероятны дожди. Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 9-11, днем 12-16 градусов тепла. Ветер юго-восточный. Атмосферное давление ниже нормы - 764 мм рт. ст., относительная влажность - 75-85 %.

30 октября в некоторых районах Азербайджана ночью и утром ожидается туман, в некоторых восточных районах вероятны дожди. Ветер восточный, временами сильный.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, местами до 3 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.