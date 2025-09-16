Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Житель села Сос: Здесь созданы все необходимые условия для проживания

    В селе Сос созданы все необходимые условия для жителей.

    Об этом Report сказал Фамлет Гюльмамедов, один из вернувшихся в село Сос Ходжавендского района жителей.

    Он подчеркнул, что никогда не терял надежду снова увидеть родные края: "Я уже вернулся вместе с семьей на землю моих предков. Для нас здесь созданы все необходимые условия для проживания".

    В заключении Гюльмамедов пожелал всем бывшим вынужденным переселенцам скорейшего возвращения на родину.

    село Сос Ходжавендский район Великое возвращение
    Sos sakini: Heç kim doğma yurda qayıtmağa tərəddüd etməsin

