Житель села Сос: Здесь созданы все необходимые условия для проживания

В селе Сос созданы все необходимые условия для жителей.

Об этом Report сказал Фамлет Гюльмамедов, один из вернувшихся в село Сос Ходжавендского района жителей.

Он подчеркнул, что никогда не терял надежду снова увидеть родные края: "Я уже вернулся вместе с семьей на землю моих предков. Для нас здесь созданы все необходимые условия для проживания".

В заключении Гюльмамедов пожелал всем бывшим вынужденным переселенцам скорейшего возвращения на родину.