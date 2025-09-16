Житель села Сос: Здесь созданы все необходимые условия для проживания
Другие
- 16 сентября, 2025
- 10:08
В селе Сос созданы все необходимые условия для жителей.
Об этом Report сказал Фамлет Гюльмамедов, один из вернувшихся в село Сос Ходжавендского района жителей.
Он подчеркнул, что никогда не терял надежду снова увидеть родные края: "Я уже вернулся вместе с семьей на землю моих предков. Для нас здесь созданы все необходимые условия для проживания".
В заключении Гюльмамедов пожелал всем бывшим вынужденным переселенцам скорейшего возвращения на родину.
