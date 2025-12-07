Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Зеленский: ВС РФ за неделю выпустили по Украине более 1600 дронов, 1200 КАБов и 70 ракет

    Другие
    • 07 декабря, 2025
    • 15:47
    Зеленский: ВС РФ за неделю выпустили по Украине более 1600 дронов, 1200 КАБов и 70 ракет

    Российские войска только за эту неделю ударили по территории Украины более 1600 ударными дронами, около 1200 управляемыми авиационными бомбами и 70 ракетами разных типов.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, атаки были нацелены в основном на гражданскую инфраструктуру.

    "Практически ежедневно и каждую ночь наши экстренные службы ликвидируют последствия российских обстрелов украинских городов и общин. Только за эту неделю было более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и почти 70 ракет различных типов, которые Россия выпустила по Украине", - говорится в публикации.

    По словам Зеленского, за сегодняшний день ВС РФ запустили по украинской территории более 240 дронов и пять баллистических ракет: "Есть повреждения в семи областях. К сожалению, есть погибшие в Славянске и Черниговщине. Мои соболезнования родным и близким. Украина продолжает работать с партнерами, чтобы в ответ на эти удары наша защита усиливалась. Приоритет очевиден – больше систем и ракет ПВО, больше поддержки для наших защитников. Каждая договоренность должна реализовываться быстрее"", - подчеркнул украинский лидер.

    российско-украинская война атаки погибшие Владимир Зеленский
    Elvis

    Последние новости

    15:47

    Зеленский: ВС РФ за неделю выпустили по Украине более 1600 дронов, 1200 КАБов и 70 ракет

    Другие
    15:33

    Попытка госпереворота в Бенине подавлена - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    15:28

    В Китае проведено заседание в рамках подготовки к XIII Глобальному Бакинскому форуму

    Внешняя политика
    15:13

    СБ Пакистана ликвидировали 12 террористов в Белуджистане

    Другие страны
    14:48

    Премьер Израиля и канцлер ФРГ встретились в Иерусалиме

    Другие страны
    14:40

    Багаи: Между Тегераном и Вашингтоном нет прямого диалога

    В регионе
    14:25

    В Баку состоится заседание Азербайджано-кыргызской совместной межправительственной комиссии

    Бизнес
    14:19

    Ильхам Алиев: Кыргызстан одним из первых поддержал присоединение Азербайджана к формату сотрудничества со странами ЦА

    Внешняя политика
    14:18

    Азербайджано-кыргызский совместный инвестиционный фонд начал финансирование первых проектов

    Финансы
    Лента новостей