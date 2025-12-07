Зеленский: ВС РФ за неделю выпустили по Украине более 1600 дронов, 1200 КАБов и 70 ракет

Российские войска только за эту неделю ударили по территории Украины более 1600 ударными дронами, около 1200 управляемыми авиационными бомбами и 70 ракетами разных типов.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, атаки были нацелены в основном на гражданскую инфраструктуру.

"Практически ежедневно и каждую ночь наши экстренные службы ликвидируют последствия российских обстрелов украинских городов и общин. Только за эту неделю было более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и почти 70 ракет различных типов, которые Россия выпустила по Украине", - говорится в публикации.

По словам Зеленского, за сегодняшний день ВС РФ запустили по украинской территории более 240 дронов и пять баллистических ракет: "Есть повреждения в семи областях. К сожалению, есть погибшие в Славянске и Черниговщине. Мои соболезнования родным и близким. Украина продолжает работать с партнерами, чтобы в ответ на эти удары наша защита усиливалась. Приоритет очевиден – больше систем и ракет ПВО, больше поддержки для наших защитников. Каждая договоренность должна реализовываться быстрее"", - подчеркнул украинский лидер.