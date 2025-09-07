Зеленский сообщил о 4 погибших и более 40 раненых при российских обстрелах Украины

В результате массированной ночной атаки российскими войсками территории Украины погибли четверо, пострадали 44 человека.

Как передает Report, это следует из публикации украинского лидера Владимира Зеленского в телеграм-канале по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Сегодня разговаривал с Эмманюэлем Макроном. Обсудили жесткий ночной российский обстрел. К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения", - отметил он.

По словам Зеленского, спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране.

"Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами, чтобы обеспечить надлежащий ответ. Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны", - подчеркнул президент Украины.