    Зеленский сообщил о 4 погибших и более 40 раненых при российских обстрелах Украины

    Другие
    • 07 сентября, 2025
    • 15:42
    В результате массированной ночной атаки российскими войсками территории Украины погибли четверо, пострадали 44 человека.

    Как передает Report, это следует из публикации украинского лидера Владимира Зеленского в телеграм-канале по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    "Сегодня разговаривал с Эмманюэлем Макроном. Обсудили жесткий ночной российский обстрел. К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения", - отметил он.

    По словам Зеленского, спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране.

    "Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами, чтобы обеспечить надлежащий ответ. Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны", - подчеркнул президент Украины.

    Zelenskyy says 4 killed, over 40 injured in Russian shelling of Ukraine

