Зеленский: Украина не намерена выводить войска из Донбасса
Другие
- 03 сентября, 2025
- 18:07
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет выводить войска из Донбасса, поскольку это мощная часть линии обороны ВСУ.
Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.
"Даже если кто-то и поддержит сумасшедшую идею о выходе ВСУ с Донбасса, кто даст гарантии, что Путин не будет продолжать? Никто", - сказал Зеленский.
"Он очень много раз врал, поэтому мы не можем ему доверять, мы не можем сдавать территории в любом случае", - отметил президент.
Последние новости
19:19
США и Грузия обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасностиВ регионе
19:11
Видео
"Узбекистан 24" подготовил специальный сюжет о Baku TVМедиа
19:07
Президент Египта наградил азербайджанского ученого орденом первой степениДиаспора
19:04
ГЭЦ обнародовал результаты конкурса по приему на вакантные места в вузыНаука и образование
18:58
Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцамПроисшествия
18:47
Азербайджан обсудил с АБР партнерство в сфере развития бизнеса и "зеленого" ростаФинансы
18:41
Путин признал наличие проблем во взаимоотношениях России с АзербайджаномВ регионе
18:21
Путин: Россия готова повысить уровень переговоров с УкраинойВ регионе
18:18
Видео