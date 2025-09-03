Зеленский: Украина не намерена выводить войска из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет выводить войска из Донбасса, поскольку это мощная часть линии обороны ВСУ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Даже если кто-то и поддержит сумасшедшую идею о выходе ВСУ с Донбасса, кто даст гарантии, что Путин не будет продолжать? Никто", - сказал Зеленский.

"Он очень много раз врал, поэтому мы не можем ему доверять, мы не можем сдавать территории в любом случае", - отметил президент.