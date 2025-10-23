Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Зеленский: Украина должна использовать активы РФ для производства оружия

    • 23 октября, 2025
    • 18:59
    Зеленский: Украина должна использовать активы РФ для производства оружия

    Украина должна иметь возможность использовать замороженные российские активы для внутреннего производства оружия и закупки европейского и американского оружия.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский.

    "Сегодняшние обсуждения были непростые, но очень важные и значимые не только для нас, но и для европейских партнеров", - отметил Зеленский.

    Он сказал, что Украина не только имеет технологии по производству дальнобойного оружия, но готова его производить его и для себя, и для Европы, и также делиться с партнерами.

    Украина Владимир Зеленский Брюссель замороженные активы

