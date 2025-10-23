Зеленский: Украина должна использовать активы РФ для производства оружия

Украина должна иметь возможность использовать замороженные российские активы для внутреннего производства оружия и закупки европейского и американского оружия.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодняшние обсуждения были непростые, но очень важные и значимые не только для нас, но и для европейских партнеров", - отметил Зеленский.

Он сказал, что Украина не только имеет технологии по производству дальнобойного оружия, но готова его производить его и для себя, и для Европы, и также делиться с партнерами.