Зеленский: Украина должна использовать активы РФ для производства оружия
- 23 октября, 2025
- 18:59
Украина должна иметь возможность использовать замороженные российские активы для внутреннего производства оружия и закупки европейского и американского оружия.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодняшние обсуждения были непростые, но очень важные и значимые не только для нас, но и для европейских партнеров", - отметил Зеленский.
Он сказал, что Украина не только имеет технологии по производству дальнобойного оружия, но готова его производить его и для себя, и для Европы, и также делиться с партнерами.
