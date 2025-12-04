Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Завтра в Азербайджане местами ожидаются ливни

    • 04 декабря, 2025
    • 12:27
    Завтра в Азербайджане местами ожидаются ливни

    5 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами ливневого характера.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-10, днем - 11-14 градусов тепла. Атмосферное давление - 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в восточных районах ливневого характера. К утру осадки постепенно прекратятся. Местами не исключается туман. Будет преобладать западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 14-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 4-9 градусов тепла.

