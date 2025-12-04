Завтра в Азербайджане местами ожидаются ливни
Другие
- 04 декабря, 2025
- 12:27
5 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами ливневого характера.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 8-10, днем - 11-14 градусов тепла. Атмосферное давление - 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.
В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в восточных районах ливневого характера. К утру осадки постепенно прекратятся. Местами не исключается туман. Будет преобладать западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 14-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 4-9 градусов тепла.
Последние новости
13:12
Пашинян: Гарегин II наносит вред ААЦ, он должен уйтиВ регионе
13:08
Фото
Эльчин Амирбеков обсудил в Берне углубление сотрудничества Азербайджана и ШвейцарииВнешняя политика
13:01
Система волонтерства в госструктурах Азербайджана расширится в 2026 годуСоциальная защита
13:01
Ильхам Алиев: Азербайджан и Великобритания открыли новую страницу сотрудничества в сфере оборонпромаВнешняя политика
13:01
США пригласили Польшу на саммит G20 вместо ЮАРДругие страны
12:57
Фото
Азербайджан и Турция обсудили расширение приграничной торговли и инвестицийБизнес
12:51
Грузия запретит госвузам принимать иностранных студентовВ регионе
12:47
Фото
Видео
В Кюрдамире сгорел 8-комнатный частный домПроисшествия
12:46