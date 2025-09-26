Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    • 26 сентября, 2025
    Завершен первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктуры Азербайджана.

    Как сообщили Report в Государственной службе безопасности, на заседании профильной Комиссии были обсуждены результаты проверок, выявленные недостатки и меры по их устранению. Определены новые задачи по укреплению устойчивости инфраструктуры к современным киберугрозам.

    Комиссия рассмотрела вопросы соблюдения общих и специальных требований безопасности, необходимость регулярного обновления списка объектов критической инфраструктуры с учетом международного опыта (NIS-2, CSF 2.0), а также контроль за их выполнением. Особое внимание уделено промышленным системам управления (SCADA) и усилению надзора за кибербезопасностью.

    Также отмечено, что Национальный киберцентр уже применяет криптографическую защиту при обмене данными с субъектами инфраструктуры.

    Kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizlik vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin ilkin mərhələsi başa çatıb
    First stage of Azerbaijan's critical information infrastructure security assessment completed

