Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Замминистра: Подготовлена предварительная схема нацпарка в четырех освобожденных районах

    Другие
    • 24 сентября, 2025
    • 14:17
    Замминистра: Подготовлена предварительная схема нацпарка в четырех освобожденных районах

    Разработана предварительная карта-схема нового национального парка, который планируется создать на территориях Кельбаджарского, Лачынского, Агдеринского и Ходжалинского районов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

    По его словам, проект согласован со специальными представительствами президента в этих районах.

    "В настоящее время продолжается подготовка необходимых документов для реализации инициативы", - заключил он.

    Карабах нацпарк
    Azad olunmuş dörd rayonu əhatə edəcək milli parkın ilkin xəritə-sxemi hazırlanıb
    Deputy Minister: Preliminary layout of national park prepared in four liberated districts

    Последние новости

    15:22

    Исхак Дар: Баку и Исламабад по-прежнему едины в стремлении к укреплению отношений

    Внешняя политика
    15:19

    В Баку пройдет серия мероприятий по случаю Дня европейских языков

    Внешняя политика
    15:15

    В Агдаме наладят производство низковольтных электрических розеток

    Промышленность
    15:09

    Дзе Чжан: Опыт статистической цифровизации Китая вызывает интерес в Азербайджане

    ИКТ
    15:02

    Баку и Будапешт рассмотрели перспективы сотрудничества в кинематографии

    Kультурная политика
    15:02
    Видео

    В Таиланде после обрушения городской дороги образовалась 50-метровая яма

    Другие страны
    14:51

    На освобожденных территориях планируется строительство полигонов для бытовых отходов

    Экология
    14:50
    Фото

    В Кяльбаджаре прошел фестиваль меда - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:48

    В Новороссийске два человека погибли, трое пострадали из-за атак ВСУ

    В регионе
    Лента новостей