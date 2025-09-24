Замминистра: Подготовлена предварительная схема нацпарка в четырех освобожденных районах

Разработана предварительная карта-схема нового национального парка, который планируется создать на территориях Кельбаджарского, Лачынского, Агдеринского и Ходжалинского районов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, проект согласован со специальными представительствами президента в этих районах.

"В настоящее время продолжается подготовка необходимых документов для реализации инициативы", - заключил он.