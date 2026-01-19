Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Заместитель генсека НАТО прибудет в среду в Баку

    Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска посетит Азербайджан 21 января.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба альянса.

    По ее информации, в ходе визита она проведет встречу с министром иностранных дел страны Джейхуном Байрамовым, спикером парламента Сахибой Гафаровой и специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

    Также в рамках визита в Баку она встретится с представителями мозговых центров и послами стран Североатлантического альянса.

