Заместитель генсека НАТО прибудет в среду в Баку
Другие
- 19 января, 2026
- 17:06
Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска посетит Азербайджан 21 января.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба альянса.
По ее информации, в ходе визита она проведет встречу с министром иностранных дел страны Джейхуном Байрамовым, спикером парламента Сахибой Гафаровой и специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.
Также в рамках визита в Баку она встретится с представителями мозговых центров и послами стран Североатлантического альянса.
