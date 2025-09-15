Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Закир Гасанов обсудил с главой Генштаба Турции развитие военного сотрудничества

    • 15 сентября, 2025
    • 12:49
    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял начальника Генерального штаба ВС Турции Сельчука Байрактароглу и возглавляемую им делегацию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, визит делегации организован по приглашению первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Азербайджана Керима Велиева.

    Закир Гасанов выразил удовлетворение визитом делегации в Азербайджан. Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на глубоких исторических корнях, общих ценностях и взаимном доверии, продолжают развиваться благодаря дружественным отношениям между главами государств. Высоко оценив постоянную поддержку Турции, министр подчеркнул историческое значение 15 сентября – дня освобождения Баку от дашнакско-большевистской оккупации.

    Министр обороны поздравил генерала Байрактароглу с назначением на должность начальника Генштаба.

    Байрактароглу выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство. Он подчеркнул, что подобные визиты и встречи вносят положительный вклад в развитие отношений, основанных на взаимном доверии и дружбе.

    В рамках визита также состоялась отдельная встреча между начальниками генеральных штабов обеих стран.

    Генерал-полковник К. Велиев на ней рассказал о внедряемых в Азербайджанской Армии новшествах и отметил широкие возможности для дальнейшего укрепления военного сотрудничества с Турцией.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и темам, представляющим взаимный интерес.

