Закир Гасанов обсудил с главой Генштаба Турции развитие военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял начальника Генерального штаба ВС Турции Сельчука Байрактароглу и возглавляемую им делегацию.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, визит делегации организован по приглашению первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Азербайджана Керима Велиева.

Закир Гасанов выразил удовлетворение визитом делегации в Азербайджан. Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на глубоких исторических корнях, общих ценностях и взаимном доверии, продолжают развиваться благодаря дружественным отношениям между главами государств. Высоко оценив постоянную поддержку Турции, министр подчеркнул историческое значение 15 сентября – дня освобождения Баку от дашнакско-большевистской оккупации.

Министр обороны поздравил генерала Байрактароглу с назначением на должность начальника Генштаба.

Байрактароглу выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство. Он подчеркнул, что подобные визиты и встречи вносят положительный вклад в развитие отношений, основанных на взаимном доверии и дружбе.

В рамках визита также состоялась отдельная встреча между начальниками генеральных штабов обеих стран.

Генерал-полковник К. Велиев на ней рассказал о внедряемых в Азербайджанской Армии новшествах и отметил широкие возможности для дальнейшего укрепления военного сотрудничества с Турцией.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и темам, представляющим взаимный интерес.