Южная Корея направит самолет за рабочими, задержанными в США во время рейда

Южная Корея сегодня направит чартерный рейс в Атланту, чтобы вернуть на родину граждан страны, задержанных на прошлой неделе в ходе крупномасштабного иммиграционного рейда на заводе по производству аккумуляторов в американском штате Джорджия.

Как сообщает Report со ссылкой на южнокорейские СМИ, об этом сообщил представитель авиакомпании Korean Air.

По данным СМИ, в ходе операции были арестованы около 300 граждан Южной Кореи и еще 175 иностранных рабочих на строительной площадке проекта Hyundai Motor и LG Energy Solution стоимостью $4,3 млрд.

Boeing 747-8i Korean Air с 368 местами планируется направить в Атланту из Инчхона.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён находится в Вашингтоне для переговоров, в том числе о предоставлении гарантий на возможность повторного въезда задержанных в США и о создании специального разрешения на работу для корейских специалистов.