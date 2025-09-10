ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Южная Корея направит самолет за рабочими, задержанными в США во время рейда

    Другие
    • 10 сентября, 2025
    • 12:35
    Южная Корея направит самолет за рабочими, задержанными в США во время рейда

    Южная Корея сегодня направит чартерный рейс в Атланту, чтобы вернуть на родину граждан страны, задержанных на прошлой неделе в ходе крупномасштабного иммиграционного рейда на заводе по производству аккумуляторов в американском штате Джорджия.

    Как сообщает Report со ссылкой на южнокорейские СМИ, об этом сообщил представитель авиакомпании Korean Air.

    По данным СМИ, в ходе операции были арестованы около 300 граждан Южной Кореи и еще 175 иностранных рабочих на строительной площадке проекта Hyundai Motor и LG Energy Solution стоимостью $4,3 млрд.

    Boeing 747-8i Korean Air с 368 местами планируется направить в Атланту из Инчхона.

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён находится в Вашингтоне для переговоров, в том числе о предоставлении гарантий на возможность повторного въезда задержанных в США и о создании специального разрешения на работу для корейских специалистов.

    Южная Корея США иммигранты

    Последние новости

    13:24

    Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридор

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсов

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    ADSEA и SOCAR Green договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

    Инфраструктура
    13:21

    МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов

    Другие страны
    13:18

    Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашений

    Милли Меджлис
    13:17

    Парламентский комитет одобрил открытие посольства Азербайджана в Бахрейне

    Милли Меджлис
    13:17

    Польский эксперт: Российские БПЛА в небе Польши могут запустить ст.4 Устава НАТО

    Другие страны
    13:12

    В Азербайджане усилят защиту от селей и паводков, восстановят кяхризы

    Инфраструктура
    13:10

    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей