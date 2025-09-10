Южная Корея направит самолет за рабочими, задержанными в США во время рейда
- 10 сентября, 2025
- 12:35
Южная Корея сегодня направит чартерный рейс в Атланту, чтобы вернуть на родину граждан страны, задержанных на прошлой неделе в ходе крупномасштабного иммиграционного рейда на заводе по производству аккумуляторов в американском штате Джорджия.
Как сообщает Report со ссылкой на южнокорейские СМИ, об этом сообщил представитель авиакомпании Korean Air.
По данным СМИ, в ходе операции были арестованы около 300 граждан Южной Кореи и еще 175 иностранных рабочих на строительной площадке проекта Hyundai Motor и LG Energy Solution стоимостью $4,3 млрд.
Boeing 747-8i Korean Air с 368 местами планируется направить в Атланту из Инчхона.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён находится в Вашингтоне для переговоров, в том числе о предоставлении гарантий на возможность повторного въезда задержанных в США и о создании специального разрешения на работу для корейских специалистов.