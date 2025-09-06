ВМС Азербайджана провели боевые учения
06 сентября, 2025
- 10:50
Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана, согласно плану подготовки на текущий год, провели учения по темам "Организация противолодочной обороны корабля" и "Организация борьбы за устойчивость на якорной стоянке".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Целью учений являлось обучение личного состава правильной организации противолодочной обороны корабля, а также проверка готовности корабля на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на якорной стоянке.
В рамках учений также отработаны практические учения по пожарной готовности корабля на якорной стоянке, правилам оказания первой помощи раненым и их эвакуации.
