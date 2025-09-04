Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    • 04 сентября, 2025
    • 20:41
    Власти Вашингтона подали иск к администрации Трампа из-за переброски Нацгвардии

    Вашингтон подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за привлечения бойцов Национальной гвардии к правоохранительной деятельности в столице.

    Как передает Report со ссылкой на NBC News, власти округа Колумбия охарактеризовали этот шаг как "военную оккупацию", отметив, что привлечение Нацгвардии к правоохранительным действиям является "не только ненужным и нежелательным, но также опасным и вредным" для жителей.

    В иске, поданном в Федеральный суд округа, содержится требование отменить данное решение и предотвратить подобные действия в будущем.

