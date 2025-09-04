Власти Вашингтона подали иск к администрации Трампа из-за переброски Нацгвардии

Вашингтон подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за привлечения бойцов Национальной гвардии к правоохранительной деятельности в столице.

Как передает Report со ссылкой на NBC News, власти округа Колумбия охарактеризовали этот шаг как "военную оккупацию", отметив, что привлечение Нацгвардии к правоохранительным действиям является "не только ненужным и нежелательным, но также опасным и вредным" для жителей.

В иске, поданном в Федеральный суд округа, содержится требование отменить данное решение и предотвратить подобные действия в будущем.