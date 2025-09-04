Власти Вашингтона подали иск к администрации Трампа из-за переброски Нацгвардии
Другие
- 04 сентября, 2025
- 20:41
Вашингтон подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за привлечения бойцов Национальной гвардии к правоохранительной деятельности в столице.
Как передает Report со ссылкой на NBC News, власти округа Колумбия охарактеризовали этот шаг как "военную оккупацию", отметив, что привлечение Нацгвардии к правоохранительным действиям является "не только ненужным и нежелательным, но также опасным и вредным" для жителей.
В иске, поданном в Федеральный суд округа, содержится требование отменить данное решение и предотвратить подобные действия в будущем.
Последние новости
21:21
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке АфганистанаДругие страны
21:17
Тофиг Мусаев: Молодежь Азербайджана играет важную роль в формировании культуры мираВнешняя политика
21:03
GPS-инцидент с самолетом главы Еврокомиссии: Противоречия ставят под сомнение сам фактДругие страны
20:48
Фото
Мадат Бабаян назвал в суде имена военнослужащих ВС Армении, отличавшихся особой жестокостью во время Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
20:41
Власти Вашингтона подали иск к администрации Трампа из-за переброски НацгвардииДругие
20:27
Более 10 стран НАТО под руководством ФРГ проводят учения на БалтикеДругие страны
20:20
Зеленский: США активно участвуют в подготовке гарантий безопасности УкраиныДругие страны
20:12
Трое азербайджанских дзюдоистов завоевали медали на чемпионате ЕвропыИндивидуальные
19:59