Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Власти Индии признали взрыв у Красного форта в Нью-Дели терактом

    Другие
    • 12 ноября, 2025
    • 22:36
    Власти Индии признали взрыв у Красного форта в Нью-Дели терактом

    Правительство Индии приняло резолюцию, в которой признало взрыв автомобиля у исторической крепости Красный форт в Нью-Дели терактом.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия индийского премьер-министра Нарендры Моди по итогам заседания кабмина по вопросам безопасности.

    В принятой правительством резолюции отмечается, что страна стала свидетелем "чудовищного террористического акта, совершенного антинациональными силами посредством взрыва автомобиля у Красного форта".

    Кабмин поручил провести расследование с максимальной срочностью и профессионализмом, чтобы все причастные исполнители, соучастники и спонсоры были оперативно установлены и привлечены к ответственности.

    В резолюции подчеркивается, что ситуация находится под постоянным контролем правительства на самом высоком уровне.

    Напомним, что 10 ноября вечером в индийской столице у станции метро "Красный форт" (рядом с одноименной достопримечательностью - ред.) взорвался автомобиль. По последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек, более 20 были ранены. Расследование теракта передано в ведение Национального бюро расследований.

    Индия взрыв автомобиля Дели

    Последние новости

    22:57

    Польша подала заявку в ЕК на полное освобождение от миграционного пакта

    Другие страны
    22:41

    Черный ящик потерпевшего крушение в Грузии самолета турецких ВВС доставлен в Турцию

    В регионе
    22:36

    Власти Индии признали взрыв у Красного форта в Нью-Дели терактом

    Другие
    22:20

    В МАГАТЭ назвали запасы высокообогащенного Тегерана

    В регионе
    22:18

    СМИ: Переименование Минобороны может обойтись США в $2 млрд

    Другие страны
    22:07

    Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent до $68,76 за баррель

    Другие страны
    21:58
    Фото

    Азербайджан и ВБ обсудили новый проект в сфере сельского хозяйства и орошения

    Другие
    21:48

    Азербайджанские дзюдоисты будут участвовать в Гран-При в Хорватии

    Индивидуальные
    21:27

    Рубио обсудил с коллегами по G7 пути завершения российско-украинской войны

    Другие страны
    Лента новостей