Вице-премьер Беларуси прибудет в Азербайджан 28 октября - ЭКСКЛЮЗИВ

Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич прибудет в Азербайджан 28 октября.

Об этом Report заявила заместитель гендиректора по внешнеэкономическим связям Белоруской торгово-промышленной палаты Ирина Иванова.

По ее словам, цель визита – участие в очередном заседании межправкомиссии Азербайджан-Беларусь.

Ирина Иванова

"В рамках заседания будут подписаны новые документы. Это придаст дополнительный импульс для развития двустороннего сотрудничества", - сказала Иванова.