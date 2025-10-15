Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    • 15 октября, 2025
    • 11:25
    Вице-премьер Беларуси прибудет в Азербайджан 28 октября - ЭКСКЛЮЗИВ
    Наталья Петкевич

    Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич прибудет в Азербайджан 28 октября.

    Об этом Report заявила заместитель гендиректора по внешнеэкономическим связям Белоруской торгово-промышленной палаты Ирина Иванова.

    По ее словам, цель визита – участие в очередном заседании межправкомиссии Азербайджан-Беларусь.

    Ирина Иванова

    "В рамках заседания будут подписаны новые документы. Это придаст дополнительный импульс для развития двустороннего сотрудничества", - сказала Иванова.

