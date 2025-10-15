Вице-премьер Беларуси прибудет в Азербайджан 28 октября - ЭКСКЛЮЗИВ
15 октября, 2025
- 11:25
Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич прибудет в Азербайджан 28 октября.
Об этом Report заявила заместитель гендиректора по внешнеэкономическим связям Белоруской торгово-промышленной палаты Ирина Иванова.
По ее словам, цель визита – участие в очередном заседании межправкомиссии Азербайджан-Беларусь.
"В рамках заседания будут подписаны новые документы. Это придаст дополнительный импульс для развития двустороннего сотрудничества", - сказала Иванова.
