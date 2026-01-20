Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ваагн Хачатурян: Надеюсь, товары из Азербайджана будут напрямую поступать в Армению

    Другие
    • 20 января, 2026
    • 19:28
    Президент Армении Ваагн Хачатурян выразил надежду, что товары из Азербайджана будут напрямую поступать в Армению.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом он заявил, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

    По словам Хачатуряна, лидеры Азербайджана и Армении уже продемонстрировали политическую волю и смелость ради достижения мира. Он отметил, что еще год-два назад подобная ситуация казалась невероятной, однако сегодня стороны находятся на принципиально новом этапе отношений.

    Президент Армении подчеркнул, что в настоящее время грузы из Азербайджана поступают в Армению транзитом через территорию Грузии, однако в перспективе возможны прямые перевозки между Баку и Ереваном. По его словам, это позволит преодолеть проблемы, возникшие в 1990-х годах, и сосредоточиться на будущем.

    Ваагн Хачатурян также заявил, что достигнутые договоренности основаны на конкретных принципах - взаимном уважении территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции. Он выразил уверенность, что открытие границ станет следующим логичным шагом в развитии отношений.

    Говоря о перспективах региона, президент Армении отметил, что в результате сотрудничества Южный Кавказ может превратиться в благоприятный регион как с политической, так и с экономической точки зрения, в том числе в контексте связей между Европой и Азией.

    Хачатурян поблагодарил руководство Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева за проявленную политическую волю, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна за приверженность мирному процессу. Кроме того, он отметил роль президента США Дональда Трампа, который, по его словам, способствовал организации подписания 8 августа 2025 года исторического документа.

