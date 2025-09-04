В турецкой провинции Мардин произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
- 04 сентября, 2025
- 04:21
В турецкой провинции Мардин произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент зафиксирован в районе Артуклу.
Так, в результате столкновения четырех автомобилей пострадали девять человек, в том числе трое детей.
Пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего они были доставлены машинами скорой помощи в городские больницы.
По факту аварии начато расследование.
