В турецкой провинции Мардин произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

В турецкой провинции Мардин произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент зафиксирован в районе Артуклу.

Так, в результате столкновения четырех автомобилей пострадали девять человек, в том числе трое детей.

Пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего они были доставлены машинами скорой помощи в городские больницы.

По факту аварии начато расследование.