    В Турции задержаны 325 подозреваемых в пропаганде преступлений в соцсетях

    15 января, 2026
    • 20:26
    В Турции задержаны 325 подозреваемых в пропаганде преступлений в соцсетях

    В Турции в ходе сегодняшних операций задержаны 325 человек, подозреваемых в пропаганде преступных группировок в социальных сетях.

    Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети X.

    В результате оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у данных лиц 41 пистолет, 36 охотничьих ружей и автомат "АК-47".

    По факту прокуратурой начато соответствующее расследование.

