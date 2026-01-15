В Турции задержаны 325 подозреваемых в пропаганде преступлений в соцсетях
Другие
- 15 января, 2026
- 20:26
В Турции в ходе сегодняшних операций задержаны 325 человек, подозреваемых в пропаганде преступных группировок в социальных сетях.
Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети X.
В результате оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у данных лиц 41 пистолет, 36 охотничьих ружей и автомат "АК-47".
По факту прокуратурой начато соответствующее расследование.
