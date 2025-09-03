    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В Турции девять полицейских отравились неизвестным веществом

    • 03 сентября, 2025
    В турецком Болу девять сотрудников полиции отравились неизвестным веществом.

    Как передает Report, об этом сообщили администрации одноименной провинции.

    Согласно информации, во вторник вечером во время рейда, проведенного управлением по борьбе с наркотиками, было досмотрено транспортное средство с иностранными регистрационными номерами. Во время проверки автомобиля в топливном баке было обнаружено подозрительное вещество, при вдыхании которого отравились сотрудники полиции.

    Пострадавшие были срочно доставлены в больницу, двое из них помещены в реанимацию, еще трое получают лечение в стационаре, остальных троих отпустили на амбулаторное лечение, еще одному госпитализация не потребовалась.

    По факту начаты проверки, обстоятельства произошедшего выясняются.

