В Ташкенте рассмотрели вопросы сохранения наследия тимуридской эпохи

В столице Узбекистана представлены результаты пленарных заседаний международной научной конференции, посвященной наследию Амира Темура.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, участники подвели итоги тематических сессий, в ходе которых обсуждались вопросы политической истории, научного и культурного развития тимуридской эпохи.

Представитель Галереи изобразительного искусства Узбекистана, академик Камола Акилова сообщила, что одна из ключевых секций была посвящена роли Амира Темура в государственном строительстве и развитии исламской цивилизации. В дискуссиях приняли участие ведущие ученые из Узбекистана, Великобритании, Казахстана и Кыргызстана. Были представлены доклады, посвященные культурному и историческому наследию эпохи, а также вопросам политической устойчивости и государственного строительства.

"Ряд манускриптов той эпохи все еще изучен лишь частично, и этом направлении предстоит большая работа", - подчеркнула Акилова.

Профессор Института искусствознания, академик Акбар Хакимов отметил высокий уровень исследований представленных исследований и подчеркнул значимость изучения прикладного искусства и музейных коллекций. По его словам, особое внимание привлекло нумизматическое наследие тимуридского периода.

Доктор архитектурных наук, профессор Института искусствознания Мавлюда Юсупова сообщила, что в рамках секций было представлено 17 докладов, охватывающих широкий спектр тем - от философии и истории до современных технологий. Она отметила, что среди наиболее интересных тем - исследования восточного Ренессанса, сохранение исторических памятников, а также использование технологий виртуальной реальности для изучения архитектурных объектов.

Представитель Отдела рукописей Национального музея Индии Сайед Наки Аббас подробно остановился на докладах, посвященных рукописной культуре тимуридской эпохи и ее распространению в Индии. Он отметил, что в рамках сессии были представлены исследования по генеалогии Тимуридов и Бабуридов, а также редкие иллюстрированные манускрипты, хранящиеся в библиотеках разных стран.

Конференция стала важной платформой для обмена опытом и выработки стратегии по сохранению и популяризации исторического наследия региона на мировом уровне.