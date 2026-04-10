    В Ташкенте рассмотрели вопросы сохранения наследия тимуридской эпохи

    • 10 апреля, 2026
    • 10:35
    В Ташкенте рассмотрели вопросы сохранения наследия тимуридской эпохи

    В столице Узбекистана представлены результаты пленарных заседаний международной научной конференции, посвященной наследию Амира Темура.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, участники подвели итоги тематических сессий, в ходе которых обсуждались вопросы политической истории, научного и культурного развития тимуридской эпохи.

    Представитель Галереи изобразительного искусства Узбекистана, академик Камола Акилова сообщила, что одна из ключевых секций была посвящена роли Амира Темура в государственном строительстве и развитии исламской цивилизации. В дискуссиях приняли участие ведущие ученые из Узбекистана, Великобритании, Казахстана и Кыргызстана. Были представлены доклады, посвященные культурному и историческому наследию эпохи, а также вопросам политической устойчивости и государственного строительства.

    "Ряд манускриптов той эпохи все еще изучен лишь частично, и этом направлении предстоит большая работа", - подчеркнула Акилова.

    Профессор Института искусствознания, академик Акбар Хакимов отметил высокий уровень исследований представленных исследований и подчеркнул значимость изучения прикладного искусства и музейных коллекций. По его словам, особое внимание привлекло нумизматическое наследие тимуридского периода.

    Доктор архитектурных наук, профессор Института искусствознания Мавлюда Юсупова сообщила, что в рамках секций было представлено 17 докладов, охватывающих широкий спектр тем - от философии и истории до современных технологий. Она отметила, что среди наиболее интересных тем - исследования восточного Ренессанса, сохранение исторических памятников, а также использование технологий виртуальной реальности для изучения архитектурных объектов.

    Представитель Отдела рукописей Национального музея Индии Сайед Наки Аббас подробно остановился на докладах, посвященных рукописной культуре тимуридской эпохи и ее распространению в Индии. Он отметил, что в рамках сессии были представлены исследования по генеалогии Тимуридов и Бабуридов, а также редкие иллюстрированные манускрипты, хранящиеся в библиотеках разных стран.

    Конференция стала важной платформой для обмена опытом и выработки стратегии по сохранению и популяризации исторического наследия региона на мировом уровне.

    Международная научная конференция Амир Темур Тимуридская эпоха Культурное наследие тюркского мира
    Daşkənddə Teymurilər dövrü irsinin qorunması məsələləri müzakirə edilib

