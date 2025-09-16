Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на один

    Другие
    • 16 сентября, 2025
    • 14:01
    В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на один

    В Шуше состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в формате один на один, сообщает Report.

    Шуша президент Ильхам Алиев ОАЭ визит встреча
    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin təkbətək görüşü olub
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev holds one-on-one meeting with President of United Arab Emirates

    Последние новости

    14:29

    Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млн

    Другие страны
    14:27
    Фото

    Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе

    Внешняя политика
    14:25

    СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Другие страны
    14:24

    Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотрена

    Формула 1
    14:23
    Фото

    В Баку состоялись похороны Гаджи Мурада Ягизарова - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:21

    Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%

    Энергетика
    14:09

    Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в CASCA+

    Инфраструктура
    14:01

    В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на один

    Другие
    13:59
    Фото

    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ

    Внутренняя политика
    Лента новостей