    В сети появились кадры побега грабителей из Лувра

    • 23 октября, 2025
    • 19:31
    Появились кадры побега грабителей из расположенной на втором этаже Лувра "Галереи Аполлона".

    Как сообщает Report, об этом пишет агентство Daily Mail.

    На кадрах, опубликованных в соцсети Х, видно, как двое злоумышленников спускаются на механическом подъемнике со второго этажа. Один из них одет в светоотражающую униформу, а другой – в черную куртку.

    Затем двое грабителей запрыгивают на скутеры к ожидающим их внизу сообщникам и скрываются под вой полицейских сирен.

    В воскресенье утром 19 октября неизвестные ограбили парижский Лувр. У грабителей ушло семь минут, чтобы вынести из музея ювелирные украшения, некогда принадлежавшие Наполеону Бонапарту, и другие драгоценности. Это самое дерзкое ограбление музея с 1911 года, когда был похищен шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что ущерб от ограбления Лувра составил 88 млн евро. При этом в Министерстве культуры Франции газете Financial Times заявили, что украденные драгоценности не были застрахованы.

