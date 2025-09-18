Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Нахчыване установят памятник архитектору Аджеми Нахчывани

    • 18 сентября, 2025
    • 16:29
    В Нахчыване установят памятник архитектору Аджеми Нахчывани

    Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о возведении памятника архитектору Аджеми в Нахчыване.

    Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики должен обеспечить осуществление мероприятий, связанных с возведением памятника Аджеми Нахчывани.

