В Нахчыване установят памятник архитектору Аджеми Нахчывани
- 18 сентября, 2025
- 16:29
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о возведении памятника архитектору Аджеми в Нахчыване.
Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики должен обеспечить осуществление мероприятий, связанных с возведением памятника Аджеми Нахчывани.
16:29