    В Молдове организация правозащитников выявила 247 нарушений на выборах

    Другие
    • 28 сентября, 2025
    • 17:22
    Молдавская правозащитная организация Promo-Lex сообщила, что зарегистрировала 247 нарушений на проходящих выборах в парламент.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

    "Команда обработала 344 случая со статусом инцидента, из которых в настоящем релизе указаны 247 подтвержденных инцидентов", - отмечается в публикации. В нем отмечено, что среди нарушений - подвоз избирателей к участкам, видеосъемка на них.

    Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности, поддерживающая президента Майю Санду, может не сохранить большинство в парламенте, и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. Молдавская оппозиция обвиняет власти в использовании административного ресурса и массовых фальсификациях.

    Молдова выборы правонарушение
    Moldovada hüquq müdafiə təşkilatı 247 seçki pozuntusu aşkarlayıb

