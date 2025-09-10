ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    В Литве на заправке взорвались вагоны с газом

    • 10 сентября, 2025
    • 17:21
    В Литве на заправке взорвались вагоны с газом

    На газонаполнительной станции в столице Литвы, Вильнюсе, произошло возгорание и взрыв цистерн со сжиженным газом, доставленных с Мажейкяйского НПЗ.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    "У нас там восемь вагонов со сжиженным газом, это наши вагоны, семь из них мы арендуем, а один у нас в собственности", - сказал глава отдела коммуникаций Orlen Lietuva (управляет Мажейкяйским НПЗ) Томас Дигайтис.

    Глава МВД Литвы Владислав Кондратович сообщил, что, по предварительной версии, возгорание могло произойти из-за нарушения условий труда.

    На месте пожара были слышны взрывы.

    К месту инцидента направлен вертолет Государственной пограничной службы, которая также патрулирует воздушное пространство. Жителям в радиусе пяти километров от происшествия разосланы предупреждающие сообщения.

