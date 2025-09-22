Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Казахстане будут производить экологически чистое авиатопливо

    Другие
    • 22 сентября, 2025
    • 09:41
    В Казахстане будут производить экологически чистое авиатопливо

    АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и американская технологическая компания LanzaJet подписали Рамочное соглашение по проекту строительства в Казахстане завода по производству авиатоплива SAF.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на КМГ, документ официально утвердил итоги технико-экономического обоснования (ТЭО) и дал старт этапу детального проектирования (FEED), в рамках которого будут разработаны решения для строительства будущего завода.

    Соглашение было подписано в Нью-Йорке в ходе встречи главы КМГ Асхата Хасенова с главным исполнительным директором LanzaJet Джимми Самарцисом и вице-президентом по коммерческим вопросам Стефаном Тионом.

    Проведенный ранее анализ рынка показывает, что к 2030 году потребление SAF в Казахстане может достичь 70 тыс. тонн в год.

    "Данный проект положительно повлияет на развитие рынка биотоплива, улучшение экологических параметров авиации и транзитного потенциала нашей страны", - отметил Асхат Хасенов

    SAF (Sustainable Aviation Fuel) - это экологически чистое авиационное топливо, производимое из возобновляемых ресурсов, не связанных с нефтью. Его использование в смеси с традиционным авиакеросином Jet A-1 позволяет сократить выбросы парниковых газов до 95%.

