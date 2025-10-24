Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    • 24 октября, 2025
    • 20:03
    В Германии планируют выставить на продажу мобильные бомбоубежища

    В Германии планируют выставить на продажу мобильные бомбоубежища, стоимость полного комплекта модуля которого составляет около €150 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Bild.

    Согласно информации, модуль выполнен в виде гаражного бокса площадью 16 кв. м и высотой 2,80 м, со стенами толщиной 20 см. Внутри оборудованы: туалет, душ, небольшая кухня, четыре раскладных кровати и большой экран, имитирующий окно с пейзажем.

    Также отмечается, что прототип бункера был создан компаниями BSSD Defence и Veloform.

    По информации BSSD Defence, в бункере можно находиться без выхода наружу примерно неделю. Он способен выдерживать удары беспилотников и при наличии специальной защиты - даже ракет калибром 107 мм. Разработчики уверяют, что при погружении в землю он сможет защитить от последствий ядерного взрыва, если его эпицентр находится не ближе 20 км.

    Производство занимает примерно 70 дней.

