    В Еврокомиссии прокомментировали возможную встречу Трампа и Путина

    Другие
    • 17 октября, 2025
    • 15:18
    В Еврокомиссии прокомментировали возможную встречу Трампа и Путина

    Санкции в отношении России из-за ее войны в Украине включают пункты о заморозке активов президента РФ Путина и главы МИД РФ Лаврова, но в них нет ничего касающегося запрета на поездки.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом сказала официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер, комментируя возможную встречу между президентом США Доналдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

    Еврокомиссия Владимир Путин Дональд Трамп Будапешт

