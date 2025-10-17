В Еврокомиссии прокомментировали возможную встречу Трампа и Путина

Санкции в отношении России из-за ее войны в Украине включают пункты о заморозке активов президента РФ Путина и главы МИД РФ Лаврова, но в них нет ничего касающегося запрета на поездки.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сказала официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер, комментируя возможную встречу между президентом США Доналдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.