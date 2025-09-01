В Елисейском дворце подтвердили проведение заседания "коалиции решительных" в Париже

Заседание "коалиции решительных" в гибридном формате состоится в Париже в четверг, 4 сентября, под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече, которая состоится в гибридном формате.

Как отметили в Елисейском дворце, "главы государств и правительств обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проведенную в течение последних недель, и подведут итоги, которые следует вынести из позиции России, которая упорно отказывается от мира".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что после важной подготовительной работы на уровне начальников штабов были предварительно определены вклады каждой страны в потенциальные гарантии безопасности Украины, и "коалиция решительных" соберется на уровне лидеров для обсуждения этих решений.

Часть участников будет присутствовать в Париже лично, а часть – онлайн.