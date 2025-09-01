    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    В Елисейском дворце подтвердили проведение заседания "коалиции решительных" в Париже

    Другие
    • 01 сентября, 2025
    • 18:36
    В Елисейском дворце подтвердили проведение заседания коалиции решительных в Париже

    Заседание "коалиции решительных" в гибридном формате состоится в Париже в четверг, 4 сентября, под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

    Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече, которая состоится в гибридном формате.

    Как отметили в Елисейском дворце, "главы государств и правительств обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проведенную в течение последних недель, и подведут итоги, которые следует вынести из позиции России, которая упорно отказывается от мира".

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что после важной подготовительной работы на уровне начальников штабов были предварительно определены вклады каждой страны в потенциальные гарантии безопасности Украины, и "коалиция решительных" соберется на уровне лидеров для обсуждения этих решений.

    Часть участников будет присутствовать в Париже лично, а часть – онлайн.

    Франция   Украина   Великобритания   война   Эмманюэль Макрон  

    Последние новости

    19:17
    Фото

    Генпрокурор и председатель Верховного суда Азербайджана находятся с визитом в Турции

    Внешняя политика
    19:14

    Вюсал Халилов: Мировой финал ICPC учит инженеров фундаментальным знаниям

    ИКТ
    19:02
    Фото

    Азербайджан представлен на панельной дискуссии о роли ОТГ в зеленых инновациях в Стамбуле

    Внешняя политика
    19:01

    Китай, Иран и Россия направили совместное письмо в ООН по поводу механизма Snapback

    Другие страны
    18:53

    Азербайджанская велосипедистка заняла первое место на соревнованиях в Турции

    Индивидуальные
    18:52

    Фариз Исмаилзаде: Проведение финала конкурса ICPC в Азербайджане способствует укреплению имиджа страны

    ИКТ
    18:39

    Определились первые полуфиналисты турнира по гандболу, посвященного памяти Гейдара Алиева

    Командные
    18:37

    Умер бывший чемпион Европы и соперник Мухаммеда Али боксер Джо Багнер

    Спорт
    18:36

    В Елисейском дворце подтвердили проведение заседания "коалиции решительных" в Париже

    Другие
    Лента новостей