    В Дамаске прогремел мощный взрыв на оружейном складе

    • 08 октября, 2025
    • 23:57
    В Дамаске прогремел мощный взрыв на оружейном складе

    В пригороде сирийской столицы Дамаска произошел мощный взрыв на оружейном складе.

    Как передает Report со ссылкой на The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), инцидент зафиксирован вблизи мельницы "Сабина" в провинции Риф-Дамаск.

    По словам местных жителей, взрыв неизвестного происхождения вызвал панику среди населения.

    На место происшествия прибыли машины скорой помощи, однако сообщений о пострадавших и масштабах ущерба пока нет.

    Отмечается, что причины взрыва устанавливаются.

