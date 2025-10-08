В Дамаске прогремел мощный взрыв на оружейном складе
Другие
- 08 октября, 2025
- 23:57
В пригороде сирийской столицы Дамаска произошел мощный взрыв на оружейном складе.
Как передает Report со ссылкой на The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), инцидент зафиксирован вблизи мельницы "Сабина" в провинции Риф-Дамаск.
По словам местных жителей, взрыв неизвестного происхождения вызвал панику среди населения.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи, однако сообщений о пострадавших и масштабах ущерба пока нет.
Отмечается, что причины взрыва устанавливаются.
دوي انـ ـفـ ـجار ضخم مجهول بالقرب من مطاحن #سبينة بـ #دمشق. pic.twitter.com/yNIBN21MEs— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) October 8, 2025
Последние новости
00:18
Налоговая служба США отправила в отпуск почти половину сотрудников из-за шатдаунаДругие страны
00:00
Минуло 5 лет со дня освобождения Гадрута от оккупацииКарабах
23:57
В Дамаске прогремел мощный взрыв на оружейном складеДругие
23:47
РФ и Казахстан подписали меморандум о строительстве нового магистрального газопроводаВ регионе
23:39
Трамп может в конце недели посетить Ближний ВостокДругие страны
23:24
СМИ: Посредники дали ХАМАС и Израилю время до пятницы для заключения соглашенияДругие страны
23:05
Рейтинг Макрона на посту президента Франции рухнул до 14%Другие страны
22:58
Зеленский пригрозил РФ ассиметричными ударамиДругие страны
22:58