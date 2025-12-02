Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Дагестане на берегу Каспия обнаружены 320 мертвых тюленей

    • 02 декабря, 2025
    • 22:43
    В Дагестане на берегу Каспия обнаружены 320 мертвых тюленей

    На берегу Каспийского моря в Дагестане (РФ) нашли более 320 погибших тюленей.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, число обнаруженных мертвых животных может увеличиться.

    "От устья реки Сулак до Терека были обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 322", - сказал собеседник агентства.

    Ранее в Telegram-канале Минприроды Дагестана сообщалось, что в ведомство начала поступать информация о гибели тюленей. Отмечалось, что специалисты начали выездное обследование береговой линии.

    При этом в ведомстве добавили, что гибель каспийского тюленя ежегодно отмечается в период миграции млекопитающих. Основной причиной такого явления ученые рассматривают удушение животных при прохождении через зоны выбросов со дна моря природного газа, связанных с сейсмической активностью.

