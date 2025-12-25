В Бардинском и Агдамском районах задержаны торговцы оружием

Сотрудники полиции в результате оперативных мероприятий пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей огнестрельным оружием и боеприпасами на территориях Бардинского и Агдамского районов.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, оперативным путем было установлено, что ранее судимый 34-летний житель Агдамского района Агасиф Абдуллаев, его знакомый - 36-летний Шюнасиб Гусейнов, а также 24-летний Джавид Гулиев и 29-летняя жительница Бардинского района Вюсаля Гасанова, действуя по предварительному сговору в составе группы, в декабре текущего года организовали незаконную продажу огнестрельного оружия и его комплектующих.

Абдуллаев, Гусейнов и Гасанов были задержаны 23 декабря сотрудниками Бардинского районного отдела полиции (РОП) при попытке совершения очередной сделки по продаже оружия и переданы следствию. В ходе осмотра у них были изъяты два автомата Калашникова, один пистолет Макарова, шесть магазинов и 168 патронов.

В продолжение оперативно-следственных мероприятий был задержан еще один участник группы - Джавид Гулиев, который незаконно приобрел и хранил указанное оружие, а затем передал его для продажи другим членам группы. Он был задержан на территории Зангиланского района и доставлен в Бардинский РОП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Абдуллаеву, Гусейнову, Гасановой и Гулиеву предъявлены обвинения и по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по установлению других возможных преступных связей членов группы продолжаются.