В Баку пропавший мужчина найден убитым, его жена задержана

В Сабунчинском районе Баку найдено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что заявление о пропаже жителя поселка Бакиханов 39-летнего Самира Алиева поступило в полицию в декабре прошлого года.

В ходе совместных оперативно-следственных мероприятий полиции и прокуратуры было установлено, что С.Алиев был убит из охотничьего ружья, а его тело закопали во дворе собственного дома. По подозрению в совершении преступления задержана жена убитого 38-летняя Эльмира Ибрагимова.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.