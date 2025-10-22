Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Баку пропавший мужчина найден убитым, его жена задержана

    Другие
    • 22 октября, 2025
    • 16:06
    В Сабунчинском районе Баку найдено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

    Сообщается, что заявление о пропаже жителя поселка Бакиханов 39-летнего Самира Алиева поступило в полицию в декабре прошлого года.

    В ходе совместных оперативно-следственных мероприятий полиции и прокуратуры было установлено, что С.Алиев был убит из охотничьего ружья, а его тело закопали во дворе собственного дома. По подозрению в совершении преступления задержана жена убитого 38-летняя Эльмира Ибрагимова.

    По факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

    Bakıda itkin düşən kişi qətlə yetirilib, arvadı şübhəli bilinir

    Лента новостей