В Баку пропавший мужчина найден убитым, его жена задержана
Другие
- 22 октября, 2025
- 16:06
В Сабунчинском районе Баку найдено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что заявление о пропаже жителя поселка Бакиханов 39-летнего Самира Алиева поступило в полицию в декабре прошлого года.
В ходе совместных оперативно-следственных мероприятий полиции и прокуратуры было установлено, что С.Алиев был убит из охотничьего ружья, а его тело закопали во дворе собственного дома. По подозрению в совершении преступления задержана жена убитого 38-летняя Эльмира Ибрагимова.
По факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.
