    В Баку пройдет второе заседание рабочей группы по картографии ОТГ

    • 01 декабря, 2025
    • 16:36
    В Баку 2-3 декабря состоится второе заседание Рабочей группы по картографии Организации тюркских государств (ОТГ).

    Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

    По информации ведомства, в мероприятии примут участие представители профильных организаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, а также наблюдателей ОТГ - Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра. Делегаты специализируются в областях геодезии, картографии, землеустройства, кадастра, дистанционного зондирования Земли и географических информационных систем.

    Азербайджанскую сторону на заседании будут представлять сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства геодезии и картографии при министерстве, а также специалисты других профильных ведомств.

    В ходе встречи участники оценят выполнение задач, поставленных на первом заседании Рабочей группы, которое проходило 30 сентября - 1 октября 2024 года в Анкаре. Особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества в сфере картографии, определению новых целей и изучению возможностей их реализации.

    Bakıda TDT-nin Xəritəçilik İşçi Qrupunun ikinci iclası keçiriləcək
    Baku to host 2nd meeting of OTS Working Group on Mapping
    Лента новостей