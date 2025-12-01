В Баку пройдет второе заседание рабочей группы по картографии ОТГ

В Баку 2-3 декабря состоится второе заседание Рабочей группы по картографии Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

По информации ведомства, в мероприятии примут участие представители профильных организаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, а также наблюдателей ОТГ - Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра. Делегаты специализируются в областях геодезии, картографии, землеустройства, кадастра, дистанционного зондирования Земли и географических информационных систем.

Азербайджанскую сторону на заседании будут представлять сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства геодезии и картографии при министерстве, а также специалисты других профильных ведомств.

В ходе встречи участники оценят выполнение задач, поставленных на первом заседании Рабочей группы, которое проходило 30 сентября - 1 октября 2024 года в Анкаре. Особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества в сфере картографии, определению новых целей и изучению возможностей их реализации.