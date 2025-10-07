В Азербайджане за 9 месяцев предотвращено более 600 кибератак на госучреждения

В Азербайджане в январе-сентябре текущего года предотвращено более 600 масштабных APT-атак (Advanced Persistent Threat - целевая продолжительная атака повышенной сложности) на государственные учреждения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности.

В результате анализа выявлено 650 индикаторов кибератак. Атаки были предотвращены посредством блокировки указанных индикаторов.

216 киберугроз выявлены на основе внутреннего расследования, а 434 - на основе обращения госучреждений.